Unikly fotky Projectu Q, streamovacího handheldu od Sony

24. 7. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sony chystá streamovací handheld Project Q. Zařízení, které vypadá, jako kdybyste na rozpůlený ovladače DualSense naroubovali osmipalcovou obrazovku, má sloužit primárně jako platforma pro streamování her z vašeho PlayStationu 5. Uživatel Zuby_Tech se k dosud nevydanému hardwaru dostal a na sociální síti Twitter se podělil o fotky a krátké video.

Project Q bude mít ještě o jeden palec (zhruba 2,5 centimetru) větší úhlopříčku dotykového displeje než Nintendo Switch OLED nebo Steam Deck. K hraní her ale bude nutné je mít lokálně nainstalované a spuštěné na domácí konzoli. Obraz a vstupy pak bude nové zařízení streamovat přes Wi-Fi. Project Q nabídne hraní her v rozlišení 1080p a 60 snímcích za vteřinu.

Únik zároveň se záběry odhalil, že handheld bude pohánět operační systém Android, přestože uživatelské rozhraní nejspíš Sony ještě změní, aby více připomínalo design PlayStation Storu nebo aplikace Remote Play.

Baterie Projektu Q by měla vydržet 3 až 4 hodiny intenzivního hraní, což, ruku na srdce, není zrovna moc a potvrzuje to záměr, že se s konzolí spíše počítá jako s doplňkem do domácnosti než zařízením na cesty.