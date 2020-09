Únik odhalil cenu a termín vydání příštích Xboxů

8. 9. 2020 10:11 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na to, že už by nám nové konzole od Sony i Microsoftu měly pomalu klepat na dveře, jsme až dosud postrádali několik velmi zásadních informací. Patří mezi ně například samotný konkrétní termín vydání a také cena, která může být pro řadu nerozhodných zákazníků oním nejzásadnějším argumentem na miskách vah. Obě firmy zjevně s odhalením těchto dvou informací čekaly na poslední chvíli a navzájem se držely v klinči. Nakonec to za ně tedy, aspoň co se Xboxu týče, vyřešil starý dobrý únik.

Ten přinesl web Windows Central a potvrdil hned několik zvěstí. Tou nejzásadnější je dlouho spekulovaný a několika staršími úniky připomínaný Xbox Series S, tedy slabší a levnější varianta konzole pro zákazníky, kteří si nepotrpí na ten nejvýkonnější hardware. Konzole má stát 299 dolarů, oficiální českou cenu zatím neznáme. Zařízení je relativně malé, hardwarově by mělo být o něco slabší než Xbox One X. Oproti jeho 6 TFLOPS by Series S měl nabídnout výkon 4 TFLOPS.

Microsoft s ním tedy patrně cílí na hráče, kteří stále nepřešli na standard 4K. Zároveň má ale nová konzole těžit ze silnějšího procesoru, next-gen tituly byste si na ní tedy měli bez problémů zahrát. Nebude obsahovat diskovou mechaniku, což dále naznačuje zaměření na služby, jako je Game Pass. Na Twitteru se už objevila i podoba konzole, která je skutečně malá a svými rozměry by se pohodlně vešla do Xboxu Series X.

Microsoft už stihl část informací na Twitteru potvrdit, existence konzole i cena je tedy hotovou věcí. Zbývá poslední: termín vydání.

Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Silnější verze next-gen konzole s označením Series X má na trh dorazit s cenovkou 499 dolarů. Obě konzole by měly odstartovat prodej 10. listopadu, alespoň to tvrdí důvěryhodné zdroje. Očekáváme, že i tuto informaci Microsoft v dohledné době potvrdí.