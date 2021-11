Ubisoft vytvořil pozoruhodný dokument o vývoji Far Cry 6

26. 11. 2021 11:41 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Far Cry 6 za týden oslaví dva měsíce na tomto světě. Jistě, to opravdu není žádný důležitý milník, ale už takhle záhy se můžete podívat na dokument popisující vznik celé hry. Jedná se o skvělý způsob, jak nahlédnout za oponu tvorby obří hry od Ubisoftu.

Dokument Revolución: A Far Cry Story je volně dostupný na youtubovém kanále gTV, který patří Ubisoftu a věnuje se herní kultuře. Mnoho rozhovorů s nejrůznějšími tvůrci hry vás během 40 minut seznámí i s těmi nejmenšími detaily z pozadí vývoje.

Dojde na rozebrání samotného tématu diktátorství a revoluce, s nímž mají někteří vývojáři a herci své zkušenosti, čímž pomohli utvářet příběh a podobu hry. Nechybí rozhovory s těmito herci, muzikanty a všemožnými umělci, kteří se do tvorby Far Cry 6 v průběhu let zapojili. Tak se pohodlně usaďte a zaposlouchejte do osobních příběhů, střípků z vývoje i vlivu pandemie.