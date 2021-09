Ubisoft+ se konečně dostal i na „českou“ Stadii

3. 9. 2021 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Předplatné Ubisoft+ dorazilo na Stadii sice už před několika měsíci, ale k uším Česka se tohle avízo tehdy bohužel nedostalo. To se teď mění a Česko, Slovensko a patnáct dalších zemí si mohou konečně užít americkou službu s francouzským předplatným.

Ubisoft+ (dříve známý jako Uplay+) k nejlevnějším předplatným nepatří. Stojí 15 eur měsíčně, tedy cca 380 Kč, a žádné jiné hry než ty od páně Guillemota tam nenajdete. Navíc ani on si tam nedal úplně všechno, a tak třeba Driver San Francisco nebo mé oblíbené Grow Home/Up tam z nějakého záhadného důvodu chybí. Milovníky zvířátek jistě potěší, že Petz Horsez 2 tam je...

Představovat nějak obšírně Ubisoft+ je asi zbytečné, ale za upozornění stojí fakt, že za stejnou cenu nedostanete na Stadii stejné hry jako v běžném předplatném. Což je nefér, ale takový je život. Namísto 100+ her se musíte spokojit jen s tím, co zatím zvládl Ubisoft dostat ke Googlu, a to popravdě není mnoho.

S novějšími tituly se tu ale počítá, a tak se můžete za 380 Kč měsíčně dostat k věcem jako Ghost Recon Wildlands/Breakpoint, Assassin’s Creed Origins/Odyssey/Valhalla, Watch Dogs/2/Legion, Rainbow Six Siege, The Crew 2, The Division 2, Immortals Fenyx Rising a dalším. Kompletní seznam her najdete tady.

Pořád platí fakt, že v rámci Ubisoft+ se vám na stříbrném podnose dostane těch nejlepších verzí her – a pokud ne těch nejlepších (sběratelské figurky vám v rámci předplatného Yves posílat nebude), tak minimálně těch, které v sobě obsahují season passy a podobné radosti. V praxi si tak vyjma kosmetických drobností a podobných nepodstatných mikrotransakcí nemusíte už nic dokupovat.

zdroj: Ubisoft

Platí to i pro nadcházející hry, a tak, pokud si brousíte zuby třeba na blížící se Far Cry 6, Riders Republic či Rainbow Six Extraction, se budete moct do jejich prémiových verzí pustit i skrze Ubisoft+ na Stadii.

Pokud máte alespoň trochu schopný internet, nepročítáte každý večer před spaním Digital Foundry a místo oveček nepočítáte pixely, může být právě tahle na pohled divná kombinace lákavá. Díky možnosti hrát okamžitě na téměř jakémkoliv zařízení, které už máte, a absenci stahování i patchování jde o extrémně pohodlný a flexibilní způsob, jak hrát. Nemluvě o tom, že vám to nezabírá žádné místo na disku.

Příjemnou finální třešní na chutném dortu je i fakt, že kvůli Ubisoft+ si nemusíte platit Stadia Pro – jednoduše platíte jen Francouzům a on si to už Guillemot s Pichaiem nějak vyúčtuje.