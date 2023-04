Ubisoft představuje plány se značkou The Division

21. 4. 2023 15:28 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kooperační týmovka Tom Clancy's The Division 2 slaví pátý rok na trhu a zdá se, že ještě zdaleka neřekla poslední slovo. Ubisoft nastínil, na jaký obsah se mohou hráči v letošním roce těšit. Nebudou chybět nové herní módy, speciální kosmetické předměty, ligy a události.

Takzvaný Year 5 bude rozdělený celkem do čtyř sezón a odstartuje v červnu spuštěním nového roguelite módu Descent. Ten se inspiruje ve známé návykové formuli náhodně generovaného obsahu a postupu, kde smrt znamená konec a nový pokus hraní od znova.

Mód si můžete vyzkoušet už nyní na public PC testovacích serverech. Pokud se navíc přihlásíte do hry mezi 25. dubnem a 9. květnem, můžete získat policejní oblek Leona Kennedyho z hororové série Resident Evil.

Druhá sezona se bude točit kolem konfliktu s úhlavní záporáckou frakcí Čističů v novém obsahu pro Incursion, který potěší hlavně zkušené agenty, protože se jedná o endgame obsah. Třetí sezóna nás zase vezme do New Yorku známého z prvního The Division a poslední, čtvrté DLC bude zaměřené na příběh, nové zóny, hlavní mise a fungl novou strukturu závěru hry. Každá sezóna navíc přinese nové štvanice, ligy a události. Pro jejich hraní bude potřeba vlastnit DLC Warlords of New York.

O chystaném free-to-play titulu The Division: Heartland jsme psali už dříve v souvislosti s únikem informací. Tentokrát se z velkoměsta přeneseme na venkov, konkrétně středozápad Spojených států, kde řádí Dolarová chřipka. „Půjde o nebezpečné místo, plné smrtící kontaminace, nepřátelských hord a neustálého nebezpečí nákazy a dehydratace,“ uvádí Ubisoft v tiskové zprávě.