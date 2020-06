Ubisoft má brzy vydat free-to-play sci-fi battle royale Hyper Scape

I Ubisoft se pokouší naskočit na rozjetý vlak žánru battle royale. Alespoň to tvrdí esportový konzultant Rod Breslau, podle nějž měla společnost brzy odhalit titul s kódovým označením Prisma Dimensions, jehož web už je s oficiálním posvěcením venku. Pod ním se ve skutečnosti ukrývá Hyper Scape, rychlá multiplayerová battle royale střílečka od Ubisoft Montreal, tvůrců Rainbow Six Siege nebo For Honor.

Breslau tvrdí, že by ještě během příštího týdne měla začít uzavřená beta, už 12. července by ale Hyper Scape mělo otevřít své brány pro všechny. Ubisoft ho tak zřejmě vydá během své letošní digitální tiskové konference, která nahradí tu ze zrušené výstavy E3.

Sources: today Ubisoft will tease a new game code-named "Prisma Dimensions", which is actually a new AAA multiplayer fast-paced FPS Battle Royale from Ubisoft Montreal (R6, AC) named Hyper Scape pic.twitter.com/2hza3P7rz1