Tvůrci The Outbound Ghost chtějí žalovat vydavatelství Digerati. Prý vydalo jejich hru bez povolení

12. 12. 2022 15:38 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Conradical Games se chystá žalovat vydavatelství Digerati. Podle videa šéfa vývoje Conrada Grindheima, které zveřejnil na twitterovém účtu tahového RPG The Outbound Ghost, se studio s vydavatelstvím rozkmotřilo kvůli předčasnému vydání, přičemž Digerati tvůrcům odpírá přístup k platformám, kde hra vyšla. Nemohou ji tedy patchovat a zároveň jim z prodejů neplynou žádné příjmy.

This is what has been happening recently with The Outbound Ghost.



Please retweet so that all relevant people can see this message. pic.twitter.com/fAna9J2U0f — The Outbound Ghost (@OutboundGhost) December 8, 2022

„Momentálně řešíme právní možnosti, jak situaci vyřešit,“ říká Grindheim. „Udělám všechno potřebné k řešení, abych hru ochránil.“

Titul vyšel fyzicky a digitálně na PC i konzolích. Koncem listopadu se The Outbound Ghost objevil na PS4, PS5 a Switchi, kde neběží úplně optimálně. Grindheim se k záležitosti už tehdy vyjádřil na Twitteru: „Nikdy jsem nechtěl, aby tato verze hry šla ven, ale kvůli okolnostem mimo naši kontrolu se tak stalo. Dělám všechno pro to, aby odpovědné osoby napravily své chyby a budu vás o vývoji informovat, jak jen to bude možné.“

O několik dní později si Grindheim na Twitteru opět postěžoval na chování svého vydavatele. Vydavatelství Digerati na Steamu The Outbound Ghost poslalo do slevové akce pouhých 6 dní po poslední slevě, přičemž k tomu nemělo Grindheimovo svolení.

Samozřejmě netušíme, jaký smluvní vztah mezi Conradical Games a Digerati panuje, takže je klidně možné, že na zlevnění hry bez Grindheimova souhlasu má firma právo. K technickému stavu The Outbound Ghost se vydavatelství vyjádřilo minulý týden. „Jsme si vědomi problémů se switchovou verzí The Outbound Ghost. Patch, u kterého jsme doufali, že bude k dispozici v den vydání, stále čeká na schválení Nintenda a měl by vyjít příští týden,“ uvedla firma na Twitteru. Grindheimova obvinění ale nijak nekomentovala.

Šéf Conradical Games ve videu uvádí, že jakmile se situace vyřeší, hodlá hru vydat na vlastní náklady sám bez vydavatele, přičemž samozřejmě bude publikovat opravenou verzi. Ve výsledcích vyhledávání na Googlu se The Outbound Ghost sice jmenuje This game is no longer authorized by the developer, Digerati ji ale na Steamu zatím stále prodává.