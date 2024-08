Tvůrci survivalu Nightingale nejsou spokojeni se zájmem o hru, chystají velké změny

6. 8. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Závěr zimy nám přinesl hned trojici survivalů v předběžném přístupu, kdy vyšel Palworld, Enshrouded a Nightingale. Právě poslední jmenovaný zástupce, možná i vinou toho, že byl poslední, je na tom zdaleka nejhůře jak do průměrného hodnocení, tak do počtu hráčů. Do viktoriánského světa se vrací jen zhruba 500 hráčů denně. A z toho rozhodně nejsou nadšení ani tvůrci z Inflexion Games.

V upřímném videu o budoucnosti Nightingale šéf Inflexion Aaron Flynn a umělecký ředitel Neil Thomson uznávají, že se stavem hry nejsou spokojeni. „Nejsme spokojení s celkovým sentimentem kolem Nightingale ani s počtem hráčů. Od vydání se snažíme napravit a přidat nejžádanější prvky, ať už to je singleplayer mód, nebo různé updaty pro hráčské pohodlí. Rozhodně ale máme v plánu velké věci,“ říká Flynn.

„Chceme jinak strukturovat dobrodružné výpravy. Nightingale skoro působí jako otevřený svět, což není dobré pro vytyčování cílů. Chceme hráčům lépe komunikovat, kde se v progresi nachází, k jakým cílům se mají vydat dále a co mohou dělat cestou,“ vysvětluje Thomson.

Kritiku Nightingale schytává i kvůli omezenému systému stavění, na což se v Inflexion chtějí v dalším updatu zaměřit. Několikanásobně se zvýší limity na počet umístitelných předmětů a také plocha k zastavění, což vám umožní stavět větší, kreativnější příbytky. Update má vyjít během léta.