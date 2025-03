Tvůrci Space Marine 2 uklidňují hráče, že neplánují být plně live service hrou

3. 3. 2025 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Vývojáři ze Saber Interactive představili novou možnost, jak si můžete odemykat kosmetické předměty pro vyzdobení zbroje svého mariňáka (protože ve 41. tisíciletí jsou styl a móda to hlavní). V rámci komunitních akcí, kdy v omezeném čase mají hráči splnit sadu úkolů, budete moci dostat aktuálně třeba Mark VIII Errant přilbu.

To se ovšem nesetkalo s kladným přijetím ze strany samotných hráčů. Důvod je celkem prozaický a pochopitelný. V době, kdy existuje celá řada multiplayerových her, které pořádají časově omezené akce jako prostředek udržení hráčů aktivních, by byl tenhle krok jen přidáním na seznam takzvaných „live service“ her, kde každý občas cítí, že nehraje pro zábavu, ale proto, aby získal nějaký kosmetický bonus nebo virtuální měnu, aby prostě o něco nepřišel.

Což není věc, se kterou si nemalá část komunity Space Marine 2 hru spojuje. Prostě si chtějí zahrát kdy chtějí, co chtějí a vědět, že si časem mohou odemknout třeba chochol Thunder Warriorů (to jsem si teď vymyslel, ale kéž by!). Mít další hru, která vás tlačí do hraní v době, kdy nechcete jen proto, abyste se stali majiteli vzácného kosmetického prvku, je prostě obtěžující. A zbytečné.

Tvůrci tak hodně rychle sáhli k doplňujícímu vysvětlení, respektive změnám. Komunitní akce zůstanou, nicméně předměty, které jimi získáte, nebudou podmíněné jen účastí na těchto akcích. Doslova říkají: „Viděli jsme, že pro mnoho z vás tyhle akce představují spíše FOMO (strach z toho, že o něco přijdu). Chceme vás ujistit, že ze Space Marine 2 nechceme udělat kompletně live service hru. Předměty budou později dostupné pro úplně všechny. Chceme, aby komunitní akce byly cestou, jak si ti nejvíce nadšení hráči budou moci něco odemknout v předstihu a ne, aby sloužily jako zdroj frustrace.“

Zároveň ovšem vývojáři dodali, že teď musí vymyslet nějaký snadný způsob, jak dané předměty získat i po eventech. Pokud by vás zajímaly další novinky, které v rámci tohoto postu Sabre Interactive oznámili, budou to soukromé PvP lobby, nová zbraň pro PvE, Prestige Rank a především se pořád pilně pracuje na Horde módu, což vždy byla zábavná složka kooperačních her a ke Space Marine 2 by sedla jak chainsword na Tyranida. Už aby to bylo.