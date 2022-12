Tvůrci se rozloučí se sérií Risk of Rain remakem původní hry

21. 12. 2022 13:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Hopoo Games v roce 2013 všem vytřelo zrak fenomenálním akčním roguelite titulem Risk of Rain, na který v roce 2020 po více než roce v předběžném přístupu navázalo ještě lepší pokračování Risk of Rain 2, v němž si tvůrci troufli vyměnit původní 2D za 3D. Teď se ale vracejí ke kořenům s remakem prvního dílu.

Ten se jmenuje Risk of Rain Returns a opět vás v něm čeká plošinovka s pouhými dvěma rozměry. A nemyslete si, že by vás tvůrci lákali jen na omlazenou vizuální stránku, kde dostanete nový HD pixel art. Risk of Rain Returns zásadně obohatí původní hru i po obsahové stránce.

Pro začátek se kupříkladu rozšířila původní paleta hratelných postav o nové přeživší, kdy těm původním byly dány do vínku nové schopnosti. Budete bojovat s novými nepřáteli za pomoci nových předmětů, z nichž některé pocházejí z novějšího Risk of Rain 2, prostředí bude mít další varianty, objeví se nový herní mód, artefakty či tajemství. V neposlední řadě bude předělaný multiplayer, abyste do kooperace mohli naskočit snáz.

Risk of Rain Returns vyjde někdy v příštím roce na počítačích a Switchi. Touhle předělávkou studio Hopoo Games za sebe sérii definitivně zavře. Značku Risk of Rain totiž v listopadu koupilo studio Gearbox, které na Risk of Rain 2 dohlíželo z pozice vydavatele a chystá se vydat i připravovaný remake.

Původní tvůrci mají prý absolutní svobodu v dodělání Risk of Rain Returns, ale poté už bude kontrola nad značkou zcela v rukách Gearboxu. „Víme, že je značka v dobrých rukách a nemůžeme se dočkat, až zjistíme, co si budoucnost chystá pro Risk of Rain pod vládou Gearboxu,“ tvrdí komunitní manažer Jonathan Cheetham. A těžko odhadovat, jaké má Gearbox se značkou v příštích letech plány…