Tvůrci Risk of Rain přecházejí do Valve pracovat na neoznámeném projektu

4. 9. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tvůrci povedených roguelite Risk of Rain, seattleští Hopoo Games, zavírají studio a přesouvají se do Valve pracovat na dosud neoznámeném projektu. Na sociální síti X to potvrdili zakladatelé Duncan Drummond a Paul Morse.S sebou berou i další talentované vývojáře.

Today, we have an exciting update: Duncan and Paul, alongside many other talented members at Hopoo Games, will now be working on game development directly at @valvesoftware ! — Hopoo Games (@hopoogames) September 3, 2024

„Jsme neskutečně vděční Valve za jejich podporu v posledním desetiletí a zároveň se moc těšíme, až budeme pracovat na jejich úžasných hrách,“ vykřikuje nadšeně studio. Efektivně to znamená, že ukončují vývoj jejich dosud neoznámené hry Snail.

A co zbytek Hopoo Games, který se do Valve nedostal? To nevíme, zakladatelé jen kryptický dávají studiu dobrou noc, čímž naznačují minimálně pauzu na neurčito, ne-li úplné zavření. Záhadná je taky hra, na které pod Valve budou dělat.

Týmová střílečka Deadlock to být nemůže, protože tu Valve minulý týden oznámilo. Rovnou vás zarazím: Sice se nedávno znovu objevily spekulace o Half-Life 3, ale přijde mi krajně nepravděpodobné, že na to zrovna potřebovali najímat indie studio, které se specializuje na stylizované roguelite hry. Snad se brzy dozvíme, s čím bývalí zaměstnanci Hopoo Games ve spolupráci s Valve přijdou.