Tvůrci prozradili, o čem zhruba budou Guardians of the Galaxy

10. 9. 2021 0:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud si z chystané singleplayerové akční adventury Guardians of the Galaxy od tvůrců Dues Ex nechcete nechat vyzradit ani ty nejmenší detaily, pak radši vynechejte následující odstavce spolu s celým videem. Vyzradíte si tím totiž časové zasazení hry do sepsaných dějin univerza a zjistíte, jaké postavy Strážci vesmíru na své cestě potkají. Nicméně vyloženě příběhové zvraty zde rozebírat nebudeme…

Hra se odehrává 12 let po skončení takzvané Galaktické války, kdy jsou Strážci galaxie teprve na začátku své spolupráce. Star-Lord je dal dohromady před méně než rokem coby žoldáky, kteří ze stále pošramoceného vesmíru vytěží maximum, hlavně tedy nějaké ty chechtáky. Takže tu máme partičku hrdinů, kteří ještě nejsou tak sehraní a možná si ani tolik nevěří.

Ale něco mi říká, že nadcházející události je pořádně stmelí. Jejich nepřítelem se stane organizace známá jako Univerzální církev pravdy, která slíbila galaxii navrátit vše, co bylo během Galaktických válek ztraceno, čímž ale jaksi celou galaxii ohrožuje. A protože by na takového nepřítele byla partička nepravděpodobných hrdinů krátká, vypomohou jim mnozí spojenci.

Najde se mezi nimi například krásný pejsek zvaný Cosmo, který je ve skutečnosti velmi mocným telepatem sloužícím jako šéf bezpečnosti v Kdovíkde. Strážcům rovněž pomůže vesmírná milice Nova Corps, kterou vede superpočítač Worldmind složený z myslí a vzpomínek celé xandarské civilizace. Z dalších se můžete těšit například na Mantis či jakousi mysteriózní vesmírnou alpaku Kammy.

zdroj: Sony

Z posledních informací tvůrci upozorňují na v traileru prezentované transformování Star-Lordových zbraní. Ty jsou navázané na jeho DNA a mění se podle jeho potřeb, což ale sám Peter Quill teprve zjišťuje a učí se s nimi zacházet, takže jejich ovládnutí bude na vás.

Guardians of the Galaxy vyjdou 26. října na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a skrze cloud také na Switchi.