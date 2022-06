Tvůrci Pathfinderu oznámili Rogue Trader, první izometrické RPG ze světa Warhammeru 40,000

2. 6. 2022 11:03 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Málokdo asi čekal, že Owlcat Games, tvůrci vynikajících RPG Pathfinder: Kingmaker a Pathfinder: Wrath of the Righteous, jako svůj další projekt představí cRPG ze světa Warhammeru 40,000. Ale stalo se a já mohu nezřízeně juchat. Jmenuje se Rogue Trader a z názvu stejně jako z traileru můžete čekat, že se tentokrát svět ponurého univerza předvede ve všech svých odstínech, nejen v boji proti jednomu druhu Xenos, případně Chaosu.

Rogue Tradeři jsou objevitelé, obchodníci, průzkumníci, významné rody, které dostaly od vládců Terry svolení prozkoumávat okraje galaxie a hledat starodávné technologie, případně dokonce komunikovat s mimozemskými rasami i jinak než bolterem či chainswordem.

To pro hru znamená klíčovou věc – v univerzu, kde panuje hlavně a především válka, budete moci vyjednávat i s rasami, které by jinak Inkvizice nejraději vyhladila a vaše družinka bude patřičně rozmanitá. Rogue Tradeři mají de facto svolení porušovat spoustu pravidel, tedy kromě kamarádíčkování s Chaosem, byť i jeho vlivu spousta z nich padla za oběť a nedivil bych se, kdyby to byla jedna z možností, protože Owlcat Games rádi dávají na výběr, jak si zformujete své dobrodružství.

Podíváte se do neprozkoumané oblasti Koronus Expanse na okraji lidského osídlení a podle traileru je tu opravdu hodně věcí k objevování – a také protivníků. V traileru se objeví Eldaři, kteří se ostřelují s Imperiální gardou. Čelit budete robotům Dark Mechanica, stoprocentně se zapletete s Drukhari a jejich Haemonculus Covenem, jelikož v jedné scéně čelíte rovnou mechaorganické monstrozitě jménem Talos, a samozřejmě se objeví i Chaos, protože jedním z bossů bude Maulerfiend. Což se mi zdá jako pořádná výzva pro pouhou skupinku Rogue Traderů, ale…

zdroj: Owlcat Games

Je zjevné, že tahle dynastie má dobré konexe a je dobře zásobená, jelikož se ve vaší družince objeví kromě psykera třeba i vesmírný mariňák z kapituly Space Wolves, Sister of Battle, v power armoru zakutá náboženská fanatička či eldarská rangerka. Postav asi bude mnohem víc a je mi jasné, že zde bude několik různých cest, kdy se bude získání některých postav vzájemně vylučovat. Opravdu nečekejte, že by s nějakým zplozencem Chaosu spolupracovala Sister of Battle. Také očekávám, že možná na konci pomstíte svou nebohou maminku, která, jak se ukázalo v traileru, zjevně narazila na probuzený necroní Tomb World. Což je věc, ze které se většinou neodchází po svých...

Co mě také těší, je fakt, že Owlcat Games hovoří o ryze tahových soubojích, což by mohlo vymýtit moji jedinou výtku k druhému Pathfinderu. Tam bylo příliš mnoho zbytečných soubojů, které v tahovém režimu strašlivě zdržovaly. Pokud tedy tvůrci ušijí obsah tahovému režimu na míru a nebudeme zavaleni podružnými souboji, možná nás čeká první opravdu epické RPG z Warhammeru 40,000.

Kdy to bude? Až si hra projde early accessem, takže bych rozhodně Warhammer 40,000: Rogue Trader nečekal dřív než v roce 2023. Na oficiálních stránkách už si můžete koupit founder’s packy, pokud chcete tvůrce podpořit a zajistit si přístup do alfy či bety.

Chvála Císaři!