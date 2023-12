Tvůrci Ori chystají drsné akční RPG No Rest for the Wicked

9. 12. 2023 17:53 | Novinky | autor: Adam Homola

Tvůrci skvělé série nekompromisních plošinovek Ori, uznávané studio Moon Studios oznámili svůj další velký titul, akční RPG No Rest for the Wicked. Nová hra, která debutovala na The Game Awards, představuje pro tvůrce série Ori změnu tónu i perspektivu a je vůbec prvním počinem studia v žánru akčních RPG.

No Rest for the Wicked, jejíž vydání v předběžném přístupu na PC se plánuje na začátek příštího roku, se odehrává v mýtickém království z roku 841, které se zmítá v politických zmatcích a je sužováno ničivou epidemií. Jak už naznačuje poměrně temný oznamovací trailer, hráči budou bojovat s monstrózními stvořeními v izometrických soubojích a zároveň se na pozadí toho všeho bude odehrávat boj o moc po zesnulém králi.

Tvůrci slibují brutální a precizní soubojový systém, kde bude záležet jak na strategickém postupu, tak na načasování. A bossové mají být prý obzvláště drsní. Co se soubojů týče, nemají chybět ani runy, možnost vyrábět si vzácná brnění a vůbec si ladit vaši postavu přesně tím směrem, jakým vám to vyhovuje.

Obecný tón pak má být výrazně odlišný od předchozí produkce studia, takže už žádný kouzelný les plný roztomilých zvířátek. V No Rest for the Wicked je na denním pořádku mor, zmar, nechutná monstra a obecně temná, dospělá atmosféra, což už naznačuje první trailer z The Game Awards.

Nebude to ale všechno jenom o rubání. Ve hře si totiž budete moct koupit i dům a vybavit a vyzdobit si ho dle vašeho vkusu. Dokonce půjde i rybařit, nebo něco zasadit a následně sklízet a suroviny a ingredience využívat při vaření. A nakonec bude přítomen i online multiplayer, kdy lze sdílet i celý váš svět, respektive můžete do vašeho světa přizvat až tři další hráče.

Víc informací se máme dozvědět na digitální akci Wicked Inside, která se bude konat 1. března příštího roku.

No Rest for the Wicked vyjde nejdřív v programu předběžného přístupu někdy příští rok a následně se dostane na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.