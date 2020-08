Tvůrci My Time At Portia vydali logickou adventuru Ever Forward

15. 8. 2020 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

My Time At Portia byla skvělá hra podobající se například slavnému Stardew Valley. Její tvůrci teď překvapivě vydali další hru, která je ale z docela jiného soudku. Ever Forward je totiž přímočará platformingová adventura plná puzzlů v pokřiveném světě, který se pravděpodobně odehrává v hlavě umírající holčičky.

„Mami, sněží! Nemůžu uvěřit, že tady sněží.“ Trailer hry Ever Forward začíná radostně, ale úsměv z tváře vám rychle zmizí. Zanedlouho se objeví stanné právo a důrazný zákaz, který je pro malou holčičku prakticky zakázaným jablkem. Kdyby byla bývala neokusila…

Jenže malé nerozumné hlavince neporučíte. Dívka se tak ocitá v prapodivném světě někde mezi skutečností a neohraničenou představivostí. Musí se pokusit posbírat poztrácené vzpomínky ukryté za hádankami a hůř dostupnými místy.

Ever Forward vypadá na příjemnou jednohubku s potenciálně smutným příběhem, který by mohl vyústit v něco veselejšího. Anebo taky ne, závěr traileru není zrovna optimistický. Než si hru zakoupíte, můžete si na Steamu vyzkoušet prolog, který obsahuje slušných 40 % celé hry.