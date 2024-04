Tvůrci modifikace Fallout: London odkládají vydání na neurčito

15. 4. 2024 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dlouho očekávaná modifikace Fallout: London pro Fallout 4, která by nás vzala do postapokalyptické Británie v přídavku velikosti DLC, měla konečně vyjít již 23. dubna. Když tvůrci toto datum oznamovali, netušili, že pouhé dva dny na to vyjde rovněž očekávaný next-genový update hry Fallout 4 a tvůrci z obav, že bude rázem všechno jinak a modifikace by po dvou dnech svého života přestala fungovat, její spuštění raději odkládají.

Na kdy? To se zatím neví, jelikož nikdo předem neví, co všechno bude v nové verzi Falloutu 4 jinak a jak moc budou nadšení moddeři muset přepracovávat čtyři roky práce. Doufají v prostý „Day-1 patch“, ale klidně by to mohlo být zdržení o týdny a měsíce.

Možná si říkáte, že by stačilo dát k modifikaci varování, ať ji hráči hrají na staré verzi Falloutu 4, ale to v očích vývojářů není cesta. Zároveň v nové verzi vidí velký potenciál:

„Z technického hlediska zní možnost hrát Fallout: London s potenciálními vylepšeními enginu a výkonu fantasticky. Znamenalo by to, že můžeme engine vyhnat do ještě větších extrémů a dočkat se kvalitativních vylepšení našeho modu,“ říká vedoucí vývojového týmu Dean Carter v oznamovacím videu. Nezbývá než doufat, že úprav po next-gen updatu nebude moc a modifikace Fallout: London bude z nové verze hry Fallout 4 jedině těžit.