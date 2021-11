Tvůrci League of Legends překvapivě vydali singleplayerové tahové RPG Ruined King

18. 11. 2021 10:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Riot Games stojící za megahitem League of Legends již před dvěma lety oznámilo práce na nových hrách zasazených do stejného světa. Jednou z nich bylo i singleplayerové tahové RPG Ruined King: A League of Legends Story, které vyšlo z ničeho nic, bez předchozího oznámení.

To, že se Ruined King odehrává ve stejném univerzu, poznáte už díky známým hrdinům. Illaoi, Braum, Pyke, Ahri, Yasuo… Ti všichni jsou přítomní a čekají jen na to, až je vezmete do party. Jedině v této partě se totiž dostanou ke slovu v tahových soubojích, které zde hrají prim spolu s vyprávěním příběhu o smrtící Černé mlze.

Souboje působí na první pohled dosti originálním dojmem. Jistě, to, že vaši hrdinové stojí vlevo a nepřátelé vpravo, tu bylo už nesčetněkrát. Koření tomu ale dodávají tři časové osy určující rychlost a sílu vašich útoků.

Nejsou zde žádné kartičky, ale stále dostupné schopnosti vašich jednotlivých hrdinů. A každou z těchto schopností můžete zahrát buď rychle, ale se sníženým zraněním, pomalu, ale se zvýšeným zraněním, nebo půl napůl. Na časových osách vidíte, kdy přijdou na řadu vaše ability a kdy soupeři, a musíte proto zvažovat, jak moc si můžete dovolit čekat na mocný útok.

Ruined King: A League of Legends Story je venku teprve druhý den, ale už má na Steamu přes tisíc hodnocení, z nichž vychází velmi kladně. Hru najdete i na dalších počítačových platformách, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.