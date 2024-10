Tvůrci Hitmana slibují, že jejich James Bond bude původní příběh a máme se nač těšit

17. 10. 2024 13:23 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Také jste tak trochu pozapomněli na to, že IO Interactive, tvůrci Hitmana, už čtvrtým rokem pracují na zcela nové trilogii o Jamesi Bondovi? Tedy, trilogie ještě není zcela potvrzená, nicméně pokud nová hra uspěje, autoři cílí právě na tři na sebe navazující díly. A nikdo jim do toho nebude kecat, protože Hakan Abrak pro IGN potvrdil, že Project 007, jak se hra zatím jmenuje, vyvíjí, vydávají a financují oni sami a nikdo jiný.

Mnoho toho o hře zatím nevíme, nicméně co asi potěší všechny je fakt, že půjde o původní příběh, a ne napojení na některý z filmů. Ostatně, nedávalo by to moc smysl, protože Daniel Craig se před lety s rolí Bonda rozloučil a aktuálně se jen zas a znovu dokola spekuluje, kdo bude novým filmovým 007.

„Pracujeme na vlastním příběhu,“ vysvětluje Abrak. Je to úplný začátek a snad i časem velká trilogie. Je to také nový Bond, Bond, kterého jsme vybudovali od základu pro hráče.“ Podle Abraka je důležité, že hráči budou moct postupně vyrůstat společně s mladým (alespoň v prvním díle) agentem 007, který začne získávat ostruhy.

zdroj: IO Interactive

Tým prý u Projectu 007 může využít veškeré zkušenosti nashromážděné z tvorby Hitmana, ostatně oba jsou to drsní zabijáci, kteří cestují po celém světě. Hratelností asi nebudou tituly podobné, přecijen Hitman spočívá ve více či méně extravagantní, ale tiché likvidaci cíle, zatímco James Bond jsou velkolepé honičky, přestřelky, bombastická akce, prostě opak toho, co obvykle předvádí 47.

Zároveň jsou si v IO Interactive vědomi toho, že mají v rukách velkou značku. „Když se podíváme na filmy, je to jedna ze tří nejsilnějších franšíz. Je velmi cenná také proto, že naposledy tu byla hra s Bondem před nějakými 15 lety, takže rozhodně nejde o hrdinu, který by se ve hrách objevoval často.“

Prozatím toho ovšem nevíme o moc víc. Abrak říká, že chce vytvořit univerzum, které bude hráčům definovat Bonda pro další dlouhé roky. S jejich „World of Assassination“, jak přezdívají kompletní trilogii Hitman se všemi bonusy, se jim to povedlo. Zkuste se dnes do příběhů holohlavého zabijáka ponořit a spolkne vás spolehlivě na dlouhou dobu. Snad se to samé povede i Jamesi Bondovi. Produkce prý jde dobře a podle plánu, což jen podtrhuje, že IO nechtějí hru nijak uspěchat.