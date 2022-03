Tvůrci diablovky Grim Dawn představili budovatelskou survival strategii Farthest Frontier

2. 3. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

„Chraňte a veďte svou malou skupinu osadníků, abyste z nezkrotné divočiny na okraji známého světa vybudovali město. Těžte suroviny, lovte, rybařte a hospodařte, abyste uživili své rostoucí město.“

Ne, to není popis již 8 let staré, přelomové survival strategie Banished. Těmito větami vás vítá chystaná survival strategie Farthest Frontier, která je zajímavá zejména historií svých tvůrců. Studio Crate Entertainment totiž stojí za výbornou diablovkou Grim Dawn, tedy jejich nový počin by pro ně snad nemohl být odlišnější.

Farthest Frontier je budovatelská strategie na první pohled ne nepodobná zmíněné Banished. Začínáte s několika málo osadníky, s nimiž postupně vybudujete první osadu, pak vesnici, následně něco jako městys, až se vám na obrazovce konečně objeví něco, co lze nazvat skutečným městem.

Docílit takového statusu ale nebude žádná procházka růžovým sadem. Počítejte s tím, že vaši občané budou trpět hlady, pokud je nenakrmíte, bude jim zima, pokud je v zimě neobléknete, a budou trpět nejrůznějšími chorobami, pokud neučiníte patřičná opatření.

Dosud to zní poměrně běžně, ale co Farthest Frontier odliší od konkurence, bude velký důraz na farmaření. Ve hře můžete pěstovat deset různých plodin a každá má svá specifika. Na vás bude zajistit úrodnost půdy skrze rotaci těchto plodin, budete si muset dát pozor na velká sucha a první mrazíky, nemluvě o chorobách, které mohou vaši úrodu postihnout. Čas od času bude rovněž nutné zbavit pole plevele a kamení.

K tomu budete chovat i dobytek, rybníky plné ryb a dojde i na těžbu nejrůznějších materiálů, sběr plodin, bylin a medu a lov divé zvěře. Nepřekvapí vás, že právě z těchto přírodních produktů budete vyrábět desítky nejrůznějších předmětů, ať už pro vlastní využití, nebo obchod. A aby se vám hra hned tak neohrála, počítejte s náhodně generovanými mapami.

Farthest Frontier zní z těchto prvních informací solidně a někdy letos se naskytne první příležitost vybudovat vlastní funkční obec v předběžném přístupu, který by měl trvat od 4 do 8 měsíců.