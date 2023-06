Tvůrci Dear Esther vás v hororu Still Wakes the Deep uvězní na ropné plošině

11. 6. 2023 22:40 | Novinky | autor: Adam Homola

The Chinese Room, vývojářské studio proslulé hrami jako Everyone's Gone to the Rapture, Amnesia: A Machine for Pigs a Dear Esther, odhalilo svůj nejnovější projekt - hororovou adventuru z pohledu první osoby s názvem Still Wakes the Deep.

Ve hře Still Wakes the Deep se přesunete do roku 1975, kdy se se ujmete role pracovníka ropné plošiny u pobřeží Skotska. Uprostřed nebezpečné bouře vás čeká boj o přežití, kdy, jak už asi tušíte, vás nebude ohrožovat jen a pouze nepříznivé počasí.

zdroj: The Chinese Room zdroj: The Chinese Room

Všechny formy komunikace s vnějším světem budou přerušeny a všechny únikové cesty zmizí. Aby toho nebylo málo, na palubě se usídlil jakýsi blíže nespecifikovaný nadpozemský nepřítel. Připravte se tak na izolaci, klaustrofobní pocity a stav, kdy nebudete mít pořádně kam utéct.

Still Wakes The Deep vyjde na PC, Xbox Series X/S, Xbox & PC Game Pass a PS5 na začátku příštího roku.