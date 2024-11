Tvůrce Papers, Please vydává zdarma retro halloweenskou hru

1. 11. 2024 10:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Geniální vývojář Lucas Pope si libuje v netradičních formátech. Debut Papers, Please můžeme ještě považovat za graficky relativně současnou hru (na indie poměry), pokud se teda nebavíme o LCD demaku. Takový Return of the Obra Dinn už ale ukázal Popovu zálibu v monochromatice, kterou pak završila tvorba her pro manuální konzolku Playdate.

Tvůrce se teď k příležitosti hororového svátku Halloween vrací na itch.io s novou hříčkou Moida Mansion, kterou si můžete vyzkoušet v prohlížeči zcela zdarma. Dobrodružný průzkum strašidelného sídla připomíná retro dungeon crawler. Zpracování opět připomíná staré LCD kapesní konzole Game & Watch, respektive u nás spíše zařízení značky Elektronika, na kterém jste si mohli zahrát Jen počkej, zajíci!

zdroj: Lucas Pope

Moida Mansion toho dokáže s málem poměrně hodně. Sled místností plných tajemství připomíná únikovku, pokud si tedy odmyslíte, že vás občas bude chtít sežrat monstrum. Třeba až si Lucas vyhraje s podobnými retro zážitky, dočkáme se další kreativní větší hry, protože jestli vývojář něco dokazuje, tak to, že mu skvělé nápady a invence rozhodně nechybí.