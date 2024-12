Tvůrce Friday the 13th potkal skutečný horor – propouští

5. 12. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tvůrci asymetrických multiplayerových hororů IllFonic se rozhodli koncem roku přeorientovat a vypilovat firemní strategii, jak stojí v jejich prohlášení na LinkedInu. Což v korporátní řeči znamená, že propouštějí, šetří a zeštíhlují.

„Museli jsme přijmout tvrdou realitu, ve které se herní průmysl nachází, a která nás v IllFonic taky postihla. S těžkým srdcem musíme v našich týmech propouštět,“ říká šéf a spoluzakladatel studia Charles Brunghardt.

Texaské studio je známé především spíše průměrnými adaptacemi filmových licencí. Kromě Friday the 13th vytvořili například Predator: Hunting Grounds, Killer Klowns From Outer Space: The Game anebo Ghostbusters: Spirits Unleashed.