Tvůrce 1428: Shadows over Silesia chystá lákavou směsici hádanek Kubikon 3D

2. 12. 2023 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Petr Kubíček alias KUBI Games se do povědomí zapsal svou historickou akční adventurou 1428: Shadows over Silesia. Se svým novým projektem se nicméně chystá zamířit do zcela odlišných vod: Kubikon 3D chce nabídnout zajímavou směs klasických logických propriet, které kombinují prvky z Tetrisu, Arkanoidu, Sokobanu a dalších klasik.

Hráči a hráčky se mohou těšit na desítky úrovní, přičemž Kubikon nabídne jak hodnocený režim, kde budete moct soupeřit s lidmi z celého světa, tak i náhodný režim, v němž se kostky přeskupují a slibují tak velkou znovuhratelnost.

Vedle toho chce Kubikon 3D nabídnout i editor úrovní, které budete moct hrát sami nebo je sdílet s kamarády i s celým světem. Jak přesně tohle bude fungovat se ale teprve uvidí.

Demoverze bude k dispozici během příštího Steam Next Festivalu, vydání plné hry plánuje Kubíček krátce poté, konkrétně do konce druhého čtvrtletí příštího roku, a to na Steamu a Epic Games Store.