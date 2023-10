Trpasličí co-op Deep Rock Galactic dostane roguelite rozšíření

10. 10. 2023 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Deep Rock Galactic je oblíbená kooperačně-hornická akce, která se od svého vydání pravidelně rozšiřuje o další sezóny a obsah. Vzhledem k popularitě se proto není čemu divit, že se sci-fi svět plný hmyzácké chamradě a těžbychtivých trpaslíků opět rozroste. Nejen ve fyzické verzi v Deep Rock Galactic: The Board Game, ale také dalším videoherním projektem Deep Rock Galactic: Rogue Core.

Jde o akční spin-off, který do známé akční FPS struktury přinese příchuť roguelite prvků v plně zničitelném prostředí. Vrátíte se v něm do útrob planety Hoxxes IV, kde se z temných hlubin pokusíte získat nově objevený vzácný minerál. Vzhledem k hloubce se vám to ale musí podařit bez kontaktu s povrchem a v nepříznivých světelných podmínkách.

V každé misi si trpasličí tým složený z jednoho až čtyř hráčů nejdříve vybere svou výbavu a aktivní schopnosti. Poté se vydá do nebezpečných útrob kosmického tělesa, kde jedinou možnou cestou je ta vpřed. A vzhledem k tomu, že prostředí a výzvy se vždy procedurálně generují, nikdy nevíte, na co narazíte.

Během každého průchodu si dočasně odemykáte výbavu a vylepšujete schopnosti. Jakmile se vám misi podaří splnit, získáte z ní odměny, které využijete při otevírání permanentních dodatků, jako jsou nové zbraně, obleky a módy.

Stejně jako v případě předchozího Deep Rock Galactic, i zde se tým rozhodl jít cestou otevřeného vývoje. Proto hru představil už na počátku tvůrčího procesu a fanouškům postupně předestře nápady, náčrtky a systémy. Tím pádem bude její vznik transparentní a vývojáři samozřejmě uvítají i zpětnou vazbu od hráčů.

Studio se aktuálně snaží ustanovit vizuální identitu pomocí designu hlavních postav i nepřátel. Současně experimentuje s mechanismy a cíli, jež budou hráči plnit. V prvním čtvrtletí příštího roku dojde ke spuštění uzavřené alfy, na což naváže listopadové uvedení předběžného přístupu na PC.

Veškeré informace jsou předběžné a data se ještě mohou výrazně měnit. V early accessu by ale Deep Rock Galactic: Rogue Core mělo strávit zhruba dva roky.