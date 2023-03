Trpaslíci Chaosu se konečně vrací! Asyřané Starého světa míří do Total War: Warhammer III

18. 3. 2023 11:16 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Okované boty duní, kola brutálních válečných strojů rozechvívají zemi a masivní výhně kováren žhnou spalujícím žárem. Do epické strategie Total War: Warhammer III (a především megalomanského módu Immortal Empires) se chystá prastará rasa brutálních trpaslíků Chaosu v přídavku The Forge of the Chaos Dwarfs. Ta bude k dispozici jak v kampaních Realm of Chaos, tak Immortal Empires. Nutno říct, že jde o tak starou rasu, že na ni "zapomněli" i v Games Workshop a její modely absentovaly v několika edicích tabletop hry.

Hlavním tahákem dlouho očekávaného přídavku je pustošení a vykořisťování zemí v roli zkažených legendárních vojevůdců Astragotha Železné ruky, Drazhoatha Popelavého a Zhatana Černého. Ti hratelnosti oživí unikátními mechanikami, úkoly a jednotkami, které dokážou stvořit pouze pokřivené mysli trpaslíků Chaosu.

Fanouškům Warhammeru jistě udělá radost příchod legendárního hrdiny Gorduze Zrádce a nová chaotická magie temného boha Hashuta. DLC dále představí 26 nových jednotek jedné z nejkrutějších frakcí Starého Světa, včetně impozantních válečných vlaků a morbidních ničitelů K'daai.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Válečná ekonomika nové rasy bude postavená na zotročování poražených nepřátel, které uvrhnou do temných dolů, aby pro ně těžili vzácné nerosty a surové minerály. Nerostné materiály totiž nelítostní konstruktéři Dawi-Zharr využijí ke stavbě válečných strojů a monumentálních budov.

Zajímavým zpestřením hratelnosti bude sídlo politické moci ve věži Zharr, která se tyčí uprostřed hlavního města trpaslíků Zharr-Naggrund. Tady se nebojuje ohněm a kladivem, ale soupeří se o křesla a mandáty, které vám propůjčí bonusy a unikátní odměny. Komplexní diplomatická mechanika vám umožní rozmanitější soupeření mezi frakcemi skrz pletichaření, diplomacii a sladkou zradu. Prostě, pokud jste měli až doposud trpaslíky spojené se sveřepými, nerudnými, ale vlastně sympatickými bijci, tihle hoši váš pohled změní. Intriky, zrada, masakry, megalomanské bojové stroje a bezuzdná zlovolnost dělají z trpaslíků Chaosu jiný druh sympaťáků.

The Forge of the Chaos Dwarfes se do Total War: Warhammer III dostanou spolu s updatem 3.0, který je naplánovaný na 13. dubna.