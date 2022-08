Třetí filmový Sonic vyjde za dva roky, známe plánované datum

9. 8. 2022 13:44 | Novinky | autor: Pavel Makal

I když se herní Sonic the Hedgehog dlouhé roky potácí v šedi průměru a často i podprůměru (a není úplně jisté, zda s tím plánovaný Sonic Frontiers dokáže něco udělat), filmovým adaptacím se daří výborně. Letošní druhý díl, který do kin vstoupil v dubnu, se dokonce stal nejvýdělečnější filmovou adaptací v herní historii a vystřídal na tomto místě první díl z roku 2020.

Není tedy divu, že společnost Paramount chystá další pokračování a už pro něj má i termín vydání. Bleskurychlý modrý ježek by na filmová plátna měl znovu vtrhnout napřesrok, konkrétní datum je stanoveno na 3. prosince 2024. To je shodou okolností den, kdy má do kin dorazit třetí Avatar, tedy pokračování Avatar: The Way of Water, který startuje letos 16. prosince.

Paramount už v minulosti potvrdil, že chce kolem ježka Sonica vybudovat celé filmové a seriálové univerzum, takže se můžeme těšit na přidávání nových postav z bohatého ansámblu dlouholeté herní série. Navíc už nyní vzniká seriál pro streamovací službu Paramount+ s Knucklesem v hlavní roli.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Děj třetího filmu zatím přirozeně není známý, velmi pravděpodobně se v něm ale objeví největší edgelord Sonicova světa, tedy Shadow the Hedgehog ze stejnojmenné hry z roku 2005.