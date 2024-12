Trailer Civilizace VII vás vezme na cestu jednoho meče přes půl světa

16. 12. 2024 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Do vydání sedmé Civilizace zbývají ještě necelé dva měsíce, ale vy se můžete podívat na úvodní filmeček, který vás vezme napříč historií a světem, k čemuž vám bude melodicky vyprávět hlas Gwendoline Christie (Hra o Trůny, Sandman). Do samotného traileru šlo hodně přemýšlení a bádání, aby mohl zobrazit cestu jednoho meče během skoro 2500 let.

Své putování začíná v ruce slavného Ašóky, vládce Maurjovské říše, který jej symbolicky odhazuje po bitvě u Kalingy, po níž se vzdal násilí. Následně už meč vidíme v rukách siamské tanečnice a pak jej už odváží obchodnická loď do etiopského Aksúmu. Odtud putuje do songhajského Djenné (dnešní Mali) a pak do rukou mongolského válečníka, který vede útok na Pagan na území dnešní Barmy. Nakonec jej (ne)najde thajský voják během druhé světové války.

Celý trailer odkazuje na hlavní lákadlo sedmého dílu, kterým je mezikulturní kontinuita, kdy můžete začít s jedním národem a postupně jej transformovat do jiného a vytvářet tak svou unikátní civilizaci napříč časem – o tom se ale detailněji rozepsal Jakub ve svém článku z Gamescomu. Mimochodem, hudbu k traileru nahrával český FILMharmonic Orchestra.

Civilizace VII vychází 11. února na PC, PS5 a 4, Xboxu a Switchi.