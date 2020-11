Totální konverze pro Serious Sam 3 z vás udělá replikanta ve světě Blade Runnera

30. 11. 2020 12:51 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Mod Blade Runner: Cells Interlinked 2021 si prožijete v umělé kůži replikantky Trixie, prototypu Nexus řady 8 od Tyrell Corporation. Tii na rozdíl od předchozích řad nemají omezenou životnost, od lidí je nicméně možné je odlišit díky specifickým očím.

Tvůrce Syndroid mod vytvořil v editoru Serious Sam Fusion, který se používá třeba k tvorbě vlastních map, zbraní či HD verzí prvních dvou her v sérii. Anebo k totálním konverzím, zřejmě. Tvůrce upozorňuje, že od modu nemáte očekávat hratelnost typickou pro Serious Sama.

Trixie se bude muset probojovat skrz neony prodchnuté a deštivé Los Angeles, kde ji nahání množství lovců replikantů i policistů. Na útěku se ovšem spřátelí s osamělých technikem Renem Dusem, který pracuje pro Tyrell Corporation. Ten se zpočátku zdráhá jí pomoci, ale záhy pochopí, že jsou androidi lidštější než samotní lidé.

Dějově se odehrává krátce před animovaným filmem Blade Runner: Blackout 2022, který sloužil jako jedna z reklam na tři roky starý Blade Runner 2049.

Mod je kompletně hratelný a stáhnout si ho můžete skrze Steam Workshop. K hraní potřebujete vlastnit kopii Serious Sama 3: BFE. Na vylepšeních modu se stále ještě pracuje – autor plánuje zlepšit některé animace a také přidat podporu virtuální reality.