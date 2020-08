Total War: Three Kingdoms dostává první velký datadisk. Máte rádi tygry a slony?

19. 8. 2020 11:54 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Někdo má rád starověkou Čínu a její nekonečné občanské války. Někdo má zase rád zvířátka. Total War: Three Kingdoms byl až doteď určený spíš pro první skupinu, ale s nejnovějším rozšířením, zatím tím největším, jakého se této strategii dostalo, se určitě zalíbí i té druhé.

The Furious Wild totiž přináší tygry. Běžný návštěvník zoo je zná jako líné kočičky, co se vyhřívají na slunci a je jim úplně jedno, kdo všechno na ně civí nebo blýská foťákem, vojáci dynastie Chan a dalších severských cizáků je poznají spíš jako neúprosné stroje na zabíjení, co si moc rády vymrouskají vousy v ještě teplé krvi.

The Furious Wild přináší taky slony. Tedy přináší, oni se tak nějak přinášejí sami, protože každý váží minimálně pár tun. Africký lesní průměrně 2,7 tuny, asijský, který je v tomto kontextu výrazně relevantnější, tuny čtyři. Mezi další zábavné fakty o slonech, jak právě celé redakci sdělil Aleš, patří skutečnost, že se dokážou drbat vlastními penisy. A já dodám, že velmi dobře fungují jako supertěžká kavalerie ve službách pánů džungle.

Respektive pánů a paní džungle, protože jihočínské divočině vládnou zuřivý Meng Chuo, přítel zvířat Mu-lu, pán údolí Shamoke a královna ohně, strašlivá Ču-žong. Ano, její lidi mají ohnivé palcáty a divné plamenomety. A ti všichni se budou snažit o jedinou věc – sjednotit svoje kolegy z džungle (džunglolegy™) a vytvořit jednotnou říši.

Vtip, kterému se branci a rekruti smát určitě nebudou, je totiž v tom, že jakmile coby jeden z vůdců zmasakrujete poddané svého konkurenta a vyřadíte ho ze hry o moc, on se k vám přidá i s celým svým urozeným dvorem, takže až se konečně legitimizujete a sjednotíte, vaše plenitelské voje odhodlané rozbořit civilizaci povedou klidně všichni čtyři legendární vojevůdci najednou.

zdroj: Creative Assembly

Datadisk kromě čtyř frakcí a více než 25 unikátních jednotek přináší i zbrusu nový kout Číny a začít můžete ve dvou startovních datech – 190 a 194 našeho letopočtu. Začátek tohoto začínání připadá na 3. září, The Furious Wild bude stát 19 eur.