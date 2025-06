THQ Nordic chystá showcase plnou premiér. Co nás čeká 1. srpna?

24. 6. 2025 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Léto sice v herním průmyslu platí za období, kdy moc nových titulů nevychází, vydavatelé nám ale vzniklé sucho nahrazují alespoň akcemi, kde nadcházející hry podrobně představují. Jedním z letošních účastníků bude i THQ Nordic ze skupiny Embracer, který na pátek 1. srpna od 21:00 chystá svou showcase.

THQ Nordic Digital Showcase 2025 se bude živě streamovat na YouTube, Twitchi a Steamu. A co že nás vlastně čeká? Podle slov samotných pořadatelů půjde o „hostinu světových premiér, nových informací k již představeným titulům a pár překvapení, která jsme zatím ani nenaznačili“.

Důvodů, proč akci věnovat pozornost, je hned několik – letošní prezentace má přinést mimo jiné dlouho očekávané datum vydání remaku kultovního Gothicu. Dále se dočkáme čerstvých informací o Titan Questu II, který by měl brzy spustit předběžný přístup, i o závodním Wreckfestu 2, který už je v něm dostupný. Na scéně se objeví i méně známé, ale neméně zajímavé projekty jako Reanimal nebo The Eternal Life of Goldman.

THQ Nordic však slibuje i nové, dosud neodhalené tituly. „Máme pár es v rukávu. Něco temného a napínavého, něco barevného a hřejivého, možná i opravdovou rodinnou hru – a pár věcí, které nikdo nečeká (Ne, ani tentokrát to není španělská inkvizice. Promiňte),“ uvedla společnost s humorem sobě vlastním. Fanoušci tak netrpělivě spekulují, zda se konečně dočkají zpráv o Darksiders 4 nebo o projektu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, který vzbudil pozornost už při loňském oznámení.

Pozornost se upírá i k brněnskému studiu Ashborne Games, tvůrcům strategie Last Train Home, kteří nedávno naznačovali, že pracují na něčem novém. Zároveň však část týmu včetně dosavadního šéfa Petra Koláře přešla do nově založené pobočky Warhorse. Jelikož jsou součástí rodiny THQ Nordic, existuje reálná šance, že právě na této akci představí svůj příští projekt.