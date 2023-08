The Walking Dead odmítá zemřít. Chystá se další hra s postavami ze seriálu

28. 8. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdysi populární seriál o zombíkách se začíná nemrtvým dost podobat, protože zkrátka odmítá zemřít. A to platí i pro herní adaptace. Chystá se totiž The Walking Dead: Destinies, na jehož oznamovací trailer se můžete podívat výše. Nechci být škarohlíd, ale upřímně, hra nevypadá nic moc. Potěšit by měla především fanoušky prvních čtyř sérií předlohy, protože právě tuto část příběhu bude Destinies sledovat a adaptovat.

V klíčových momentech dostanete možnost odchýlit se od předlohy a nechat The Walking Dead, ať se odvíjí jinak. Zabít hrdinu, zachránit zloducha. Zkrátka sami ovlivníte, kdo v zombie apokalypsou stižené Americe přežije. Na cestách nebezpečnou pustinou vás doprovodí 12 ikonických postav série, včetně Ricka, Shanea, Michonne, Carol a Daryla.

Hratelnost by měl být klasický survival. To znamená, že pro svoji zbídačenou bandu tuláků musíte zajistit dostatek surovin a starat se o jejich fyzické, ale i psychické zdraví, aby levelovali a učili se novým schopnostem. Akční složka hry pak bude kombinovat stealth i odrážení hord nemrtvých chodců. K vypořádání se s nimi vám pomůže široký arzenál zbraní od Rickova revolveru přes Darylovu kuši až třeba po katanu.

Jaký osud potká docela tuctově vypadající survival? To se dozvíme už brzy, protože The Walking Dead: Destinies vychází letos na podzim na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X a Nintendo Switch.