The Settlers: New Allies dostanou nový relaxační režim, mapu i budovu

14. 12. 2023 12:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Noví Settleři nevkročili na trh zrovna pravou nohou. O úplně špatnou hru rozhodně nešlo, ale než abyste se do ní pouštěli, raději bych potenciálním zájemcům doporučil koupit si trojku nebo čtyřku. Každopádně, už se stalo, The Settlers: New Allies tu s námi od letošního února jsou a ke cti Ubisoftu je potřeba přičíst, že se o svoji novou budovatelskou strategii stará.

Důkazem toho budiž aktuální upate Blessing of the Elders. Ten přináší nový mód, hardcore mise a novou budovu. Novým režimem je relaxační sandbox, kde si budete moct vyzkoušet stavění bez jakéhokoliv tlaku – časového, příběhového nebo od nepřátel, kteří v něm zkrátka nebudou. Banditů se sice nezbavíte ani v sandboxu, ale jinak půjde opravdu jen o volné, ničím nerušené stavění, budování a promýšlení výrobního procesu každé komodity, každé budovy a každé části celého ozubeného soukolí.

Jestliže ale preferujete tlak, potěší vás dvě nové hardcore mise s časovým limitem a náročnějšími potyčkami s nepřáteli, respektive těžšími podmínkami pro souboje.

Z dalších novinek lze jmenovat vizuální update pro budovu lesníka, která by měla připomínat budovy svých předků z předchozích dílů série. Zbrusu novou budovou je pak spalovací pec, která vám vyrobí uhlí z klád.

Hra se také dočkala možnosti výběru map ve skirmishi, kdy vám namísto automaticky přiřazené mapy dá na výběr. Nechybí ani nová mapa pro PvP nebo různé opravy chyb.

The Settlers: New Allies se tak postupně dostávají do formy, ve které měla být hra už při vydání. Pokud se budou v Ubisoftu o osadníky starat i nadále, mohlo by se z nich nakonec vyklubat docela příjemné dílo. Škoda, že takové nebylo už v únoru.