The Life and Suffering of Sir Brante je pochmurné RPG, kde na vašich volbách záleží

13. 1. 2021 12:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Jak by vypadal svět, kdyby se Hitler stal malířem? Kdyby si Antonius odpustil avantýru s Egypťankou? Kdyby si Čingischán řekl, že poklidný život v jurtě je vlastně docela fajn? Asi výrazně jinak. Dějiny jsou tkány nití svobodné vůle, což zažijete sami v chystaném RPG The Life and Suffering of Sir Brante.

Z názvu je patrné, že osudové volby, o kterých jsem mluvil, se nebudou týkat zrovna toho, jestli si Sir Brante pořídí spíš koťátko, nebo agamu. Náš protagonista totiž žije v dosti děsuplné společnosti, v tradicionalistickém impériu, které všem svým občanům diktátorsky přikazuje, čemu se mají věnovat.

Jeho kontrola nad osudem obyčejných lidí je tak dokonalá, že společenská role je člověku přisouzena hned v okamžiku, kdy se narodí. Tak to má být, tak zní pravda, kterou říšským vůdcům vyjevila entita známá jako Dvojí bohové. Bohové, kteří podle všeho skutečně existují a disponují mocí ovlivnit materiální svět.

zdroj: 101xp

No a tím vším se bude proplétat Sir Brante, tedy vy. V gamebookovém formátu budete volit, jak se zchudlý šlechtic v dané chvíli zachová – zda se pokusí navléknout inkvizitorské roucho, nebo se stane soudcem, jak je jeho rodině předurčeno, nebo zda dokonce zradí a pokusí se zorganizovat převrat. A mezi těmito velkolepými plány vás samozřejmě čeká spousta dalších menších rozhodnutí.

Tvůrci se holedbají, že vaše volby skutečně mají smysl, že zcela zásadně ovlivní průběh hry a že žádný průchod nebude stejný. A není to žádná jednohubka – jedno dokončení prý může zabrat až 15 hodin, k čemuž si připočtěte očividnou znovuhratelnost.

Sice samozřejmě můžete umřít, pokud některá vaše mocenská kalkulace šeredně nevyjde, ale ve světě Sira Branteho dochází k zmrtvýchvstání, takže jedna chyba hned neznamená konec – tím pádem se ze svých omylů můžete několikrát poučit, než hrobař definitivně zatluče poslední hřebík do vaší rakve.

Do bezútěšného světa, vstříc slávě, hanbě či zapomnění, vás The Life and Suffering of Sir Brante zavede ještě letos. Autoři z ruského studia Sever, kteří mimochodem v minulosti tvořili edukativní tituly, by hru chtěli vydat někdy během příštích několika měsíců.