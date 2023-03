The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je hotová, tvůrci ukazují deset minut z hraní

29. 3. 2023 16:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

V první minutě čerstvě zveřejněného videa, které můžete zhlédnout výše, vystupuje producent Eidži Aonuma a sděluje příjemnou informaci: „Vývoj The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je dokončen. Srdečně děkujeme, že jste čekali.“ To znamená, že květnové datum vydání by se mělo bez problémů stíhat a hru už tudíž snad nepostihne žádný další odklad.

Aonuma se pak sám chopil ovladače a předvedl deset minut z toho, na čem v Nintendu poslední roky pracovali a proč firma tak sebevědomě hlásí, že The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sice hráče vyjde na vyšší finanční obnos, než bývalo zvykem (konkrétně 70 dolarů místo tradičních 60), ale že „za ty peníze bude stát“.

Hned v úvodu videa jsou k vidění nebeské ostrovy – tedy kusy země vznášející se ve zdánlivě nedosažitelné výšce. To už však vzápětí neplatí, když Link šplhá na kus skály, co se ulomil z oblačného ostrova, a pomocí nové schopnosti, která vrací zpět jakýkoliv pohyb, který předmět vykonal, posílá balvan zpět k mrakům. A sebe jako pasažéra spolu s ním.

zdroj: Nintendo

Další nová dovednost se hodí hned vzápětí – Link bude umět spojovat předměty dohromady a vytvářet tím například nové zbraně, což Aonuma předvádí na fúzi klacku s kamenem, čímž vzniká pseudokladivo. Možností, jak schopnost využít, bude, zdá se, požehnaně. Oko přilepené na šíp vytvoří řízenou střelu, tyč a vidle zas Linka obdaří extra dlouhou píkou a podobně.

Spojování se navíc neomezí jen na nástroje zkázy, poslepovat půjdou i věci jako klády, větráky, plachty a tak dále, což vám umožní stavbu různých dopravních prostředků. Inu, škoda plýtvat slovy, však se můžete podívat sami, jak překonat příliš širokou řeku na improvizovaném plavidle.

Co se dá dělat, vypadá to fenomenálně. Už oslavovaný předchozí díl nabídl neskutečné množství způsobů, jak se, lidově řečeno, vyblbnout, a Tears of the Kingdom zřejmě bude ještě o pořádný krok dál. Opravdu není zas tak těžké si představit, že lepit na sebe bizarní kombinace předmětů a zjišťovat, co se s nimi dá dělat, bude zkrátka fantastická a neuvěřitelně bohatá zábava. A to se přitom bavíme pouze o jedné z nových schopností. Sem s nimi!

Jen se při pohledu na video a grafickou stránku nelze ubránit povzdechu – Nintendo už opravdu nutně potřebuje nějaký nový hardware. Snad se dočkáme co nejdřív. Tak či tak, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vychází 12. května na Nintendo Switch.