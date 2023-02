The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ještě nevyšla a už se šušká o DLC

27. 2. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Od vydání The Legend of Zelda s podtitulem Tears of the Kingdom nás ještě dělí skoro tři měsíce, ale v nikdy neutichajících vodách internetu už se šušká o možném dodatečném obsahu, který by měl otevřený svět nové Zeldy rozšířit.

Pozorní čtenáři si totiž na oficiálních stránkách hry všimli poznámky pod čarou, která odkazuje k nutnosti hraní DLC vlastnit plnou verzi hry, která se prodává samostatně. Po prozkoumání stránek však zjistíte, že dvě hvězdičky u sdělení neodkazují k žádnému na stránkách existujícímu textu. Může se tedy jednat o přípravu na budoucí oznámení DLC, stejně tak to může být omyl plynoucí ze zkopírované patičky z některé jiné hry, která disponuje placenými rozšířeními.

zdroj: Nintendo

Že se nadcházející Zelda dočká rozšíření, ale není nijak zvlášť nepravděpodobné. I Breath of the Wild se dočkalo hned dvou obsahových rozšíření –⁠ The Master Trials a The Champions' Ballad. Dávalo by smysl, kdyby se Nintendo pokračování rozhodlo podporovat i po vydání.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vychází 12. května exkluzivně na Nintendo Switch.