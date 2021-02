The Legend of Zelda: Skyward Sword HD dorazí na Switch s předělaným ovládáním

18. 2. 2021 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

The Legend of Zelda: Skyward Sword z roku 2011 bylo exkluzivní hrou pro Wii. I jeho HD verze bude stále exkluzivitou pro Nintendo, ale podívá se na novější konzoli Switch, a to už 16. července.

Tenhle díl Zeldy byl poměrně specifický využitím pohybového ovládání, kdy Wii Remote představoval meč a jeho přídavný Nunchuk zase štít. K hraní na Switchi tak budete moct používat Joycony, přičemž pohyby přenášené do hry mají být plynulejší a ovládání intuitivnější.

Pokud podobně jako já vlastníte Switch Lite, jistě si teď říkáte, že máte se Skyward Sword smůlu, anebo si musíte pořídit samostatně prodávaný set Joyconů. Ne že by to Nintendo nenapadlo – pro zájemce vytvořilo modrý pár se symboly právě ze Zeldy – ale nebudete je potřebovat. Pro hraní na handheldové verzi Switche či v zadokovaném módu můžete využít i tlačítka, přičemž pohybové ovládání budou simulovat páčky na ovladači.

Co se dalších novinek ohledně série The Legend of Zelda týče, producent Eidži Aonuma ještě před oznámením The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sdělil, že na plnohodnotném pokračování se samozřejmě stále pracuje, ale jeho tým zatím nemá nic dalšího o spekulovaném „The Breath of the Wild 2“, o co by se mohl podělit. Slíbil nicméně, že se nové informace o dalším Linkově dobrodružství dozvíme ještě letos.