The Finals vás s novým updatem „nutí“ k hlasovému chatu

11. 2. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Embark Studios vydalo aktualizaci 1.7.0 pro svou povedenou akční střílečku The Finals. Aktualizace se přímo zaměřuje na zlepšení komunikace hráčů během zápasů, a to poměrně netradičním způsobem. Hlasový chat (VOIP) je totiž nyní ve výchozím nastavení zapnutý. Hráči na PC mají nastavenou funkci „push-to-talk“ a hráči na konzolích aktivaci hlasem pro jasnou komunikaci.

Komunikace je v týmových střílečkách pochopitelně zásadní, nicméně osobně mám pocit, že v posledních letech je spíše trendem vymýšlet způsoby, jak nabídnout hráčům alternativy. Viz například oblíbený a skvěle funkční systém tzv. pingů, kterým se proslavil Apex Legends, a který postupně převzali i někteří další vývojáři. Ne každý má totiž mikrofon nebo je ochoten s ostatními hráči mluvit. Ale budiž, snad si to v Embark Studios dobře spočítali a nebudou to zase v některém z dalších updatů vypínat.

Kromě většího důrazu na komunikaci se update 1.7.0 zabývá také několika aspekty hratelnosti a zlepšuje různé větší či menší drobnosti. Například událost Dead Go Boom při používání zbraní na blízko byla dočasně odstraněna kvůli úpravám balancu. Také přibyla funkce Play Again pro rychlejší vstup do nového zápasu.

Podrobnější informace o všech novinkách, včetně seznamu oprav několika bugů najdete na oficiálním webu hry.

The Finals sice není žádný Palworld (kdo taky je…), ale navzdory poměrně silnému mediálnímu tichu po pěšině si hra, zdá se, našla své publikum. Podle Steamcharts totiž soustavně baví desítky tisíc hráčů, což je na novou značku v takhle kompetitivním prostoru velice solidní výkon.

zdroj: Embark Studios

A je to také zasloužený výkon. U nás v recenzi dostala hra osmičku s tím, že „Pekelně zábavná multiplayerová akce, která stojí na povedeném systému tříd a destrukci všeho kolem. Obojí se jí daří skvěle. Když probíháte stěnami, abyste automatickou brokovnicí poslali nepřátele zpět na respawn, nebo proboříte podlahu a tím pošlete hlídaný trezor do jiného patra, jedná se o jedny z nejlepších herních momentů, jaké můžete s přáteli zažít. Navíc z vás peníze vyloženě netahá. Škoda jen, že The Finals i přes variace map a speciální události během hry nemají větší rozmanitost herních módů a map. Tak je třeba počkat, jak rychle do ní vývojáři budou přidávat obsah a jakou bude mít kvalitu.“