The DioField Chronicle je nové strategické RPG od Square Enixu

10. 3. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Square Enix si nás před časem získalo výborným RPG Octopath Traveler a nedávno neméně skvělým RPG Triangle Strategy, která obě obsahují tahové souboje a neotřelý vizuální styl zvaný HD-2D. V noci oznámená nová značka The DioField Chronicle na první pohled působí, jako by zapadala do stejné škatule, ale po bližším prozkoumání vyjdou najevo docela odlišné systémy.

Ano, stále jde o fantasy RPG, v němž zuří válka mezi královstvími, ale z hlediska uměleckého směru už se bavíme o plnohodnotném 3D. To jen bitevní oblasti vypadají jako realisticky zpracované dioráma, do něhož vaši hrdinové z hlediska proporcí příliš nezapadají, protože působí jako obři o velikosti několika pater. Má to ale svůj styl.

Navíc byste tu marně hledali tahové souboje. V prvním traileru to sice vypadá, že se s nepřáteli budete střídat, ale pravdou je, že půjde spíš o realtimový boj s možností pauzy. Tvůrci svůj soubojový systém nazývají Real Time Tactical Battle a mají dostatek sebevědomí na to, aby ho označili za nový, inovativní a hluboký. Tak proč nám ho pořádně nepředstaví?

Co ale působí opravdu nevšedně, jsou cutscény. U těchto japonských strategických her, které svým vzdáleným pohledem na bojiště vyvolávají pocit nepřítomnosti, nebývá zvykem použití hezky animovaných 3D filmečků s živoucími postavami.

Hold The DioField Chronicle tedy nebude jako podobné hry studia Square Enix a bude mít svou vlastní, snadno rozpoznatelnou tvář. Hru bychom měli dostat v letošním roce na počítačích, PlayStationech 4 a 5, Xboxech One a Series X|S a Switchi.