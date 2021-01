The Day Before vypadá jako levnější Division se zombíky

30. 1. 2021 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Mohli byste si myslet, že postapokalyptických her se zombiemi tu už bylo dost, ale vývojáři ze studia FNTASTIC by s vámi rozhodně nesouhlasili. Jejich chystaný titul The Day Before vás totiž vezme do Spojených států, kde se to všechno zas jednou pořádně pokazilo, po ulicích se potulují masožraví nakažení a jak je v žánru obvyklé, snad ještě větší nebezpečí představují skupinky přeživších, které se mezi sebou zabíjí kvůli jídlu, zbraním a dalšímu proviantu.

zdroj: Fntastic

Hra má být MMO survivalem, v němž půjde o shánění prostředků k přežití v opuštěných vozidlech, domech i mrakodrapech, autoři slibují realisticky zpracované zbraně i velmi detailní a rozmanitá herní prostředí. V malých zabezpečených koloniích pak můžete prodat nashromážděnou kořist a komunikovat s ostatními hráči.

Hra připomíná poněkud levnější variaci na The Division, patrně s větším příklonem k survival mechanismům. Autoři si zatím drží karty pěkně u těla, a to navzdory tomu, že stránka na Steamu láká na brzké vydání. Zatím není jasné, zda je v plánu i vydání na jiné platformy.