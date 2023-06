The Crew Motorfest vyjde po prázdninách. Láká na tematicky laděné závody

13. 6. 2023 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Závodní série The Crew se letos rozroste o třetí díl, který ve svém názvu navzdory logice nemá trojku. Místo toho můžete vyhlížet The Crew Motorfest, který vyjde 14. září na počítačích, PlayStationech a Xboxech obou generací.

Vydání bude předcházet uzavřená beta, která proběhne od 21. do 23. července a hlásit se do ní můžete zde. Třeba budete mít štěstí a vyzkoušíte si nové závody s předstihem. Nicméně beta není dostupná pro konzole minulé generace.

The Crew Motorfest vás vezme na Havaj, na ostrov Oahu, kde na vás bude čekat 610 vozidel. Tedy alespoň v den vydání hry, protože opět můžete očekávat dlouhodobou podporu s mnoha rozšířeními.

Tentokrát se ke slovu nehlásí lodě a letadla. Místo toho tu máme sportovní vozy, supersporty, starší klasické vozy, běžná auta, ale také formule, buginy, čtyřkolky a motorky. A závody budou silně laděné do určitých témat.

Říká se jim playlisty a při vydání hry jich bude k dispozici 12 (opět s potenciálem rozšíření). Jeden bude například věnovaný jen japonské automobilové kultuře, kdy město zalije neonová záře. Další playlist se týká vozů značky Lamborghini a jiný zase klasických aut z 50., 60. a 70. let, kdy vám z rádia budou hrát tehdejší pecky, a protože tato auta neměla zabudovanou navigaci, budete připraveni o minimapu.

Ještě jedním playlistem budou závody formulí, v nichž si celkem překvapivě vzhledem k arkádovosti série budete muset hlídat opotřebování pneumatik s nutností zastavit tu a tam v boxech.

The Crew Motorfest dále přidá možnost přetočit závod až 15 vteřin do minulosti, a vyhnout se tak karambolu. Tato funkce prý nebude dostupná v úplně každém závodě, ale vždy by měla být alespoň možnost vrátit se jedním tlačítkem na trať.

Poslední informací, která potěší stávající fanoušky série, je možnost přenést si svou dosavadní sbírku aut do nové hry. To znamená, že značná část vozového parku bude mezi hrami totožná, ale The Crew Motorfest samozřejmě bude obsahovat i něco nového.

Jelikož je hra za rohem, můžete si už teď udělat předobjednávku, a dostat se tak balíčku Liberty Walk Pack, který obsahuje tematickou Toyotu Supra, exkluzivní obleček a exkluzivní podsvícení a kola pro vaše auto. Základní edice vás vyjde na 70 eur, zatímco zlatá edice na 100 eur, za což dostanete navíc třídenní předběžný přístup a první rok dodatečného obsahu – okamžitě tři další auta a pak dvě nová auta každý měsíc.

Ultimátní edice za 120 eur k tomu všemu přidá ještě balíček s dalšími auty a kosmetickými doplňky. A jak už to tak bývá, tak tato vrcholná edice bude od prvního dne dostupná v předplatném Ubisoft+.