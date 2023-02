The Callisto Protocol dostává hardcore režim

8. 2. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když se duchovní otec Dead Space Glen Schofield v prosinci pokusil překročit svůj vlastní stín a spolu s kolegy ze studia Striking Distance vydali vesmírný horor The Callisto Protocol, dopadlo to sice celkem dobře, ale rozhodně ne zcela bez výhrad.

Hlavní výtka, kterou Pavel v naší recenzi vznesl, se týkala příliš nízké obtížnosti a v jejím důsledku i mizivé strašidelnosti. Že to prostě není pořádný horor, když vás vesmírní běsi nikdy nevezmou pořádně pod krkem, nezaženou do úzkých, zážitek stojí na akčním spektáklu, zdánlivě hroziví protivníci jdou k zemi na pár rán a munice k eliminaci všech hrozeb i možností svou postavu uzdravit máte vždycky dost.

Tyhle výtky by však nově nemusely platit. Alespoň tedy v případě, že se rozhodnete The Callisto Protocol rozehrát v čerstvě přidaném hardcore režimu. Na toho, kdo si troufne, čekají podstatně odolnější a nebezpečnější nepřátelé. Tvůrci navíc snížili přísun munice i lékárniček, což by ve výsledku mohlo znamenat, že vám místy opravdu poteče do bot. A to by ve vesmírném (a koneckonců i jakémkoliv jiném) hororu zkrátka mělo.

zdroj: Striking Distance Studios

Do hry krom toho přibyla i možnost zahrát si ji znovu v režimu New Game+, dorazilo i první ze čtyř plánovaných DLC. Netřeba se však přehnaně vzrušovat, jedná se pouze o balíček nových skinů. Další chystaná rozšíření by měla být zajímavější a krom kosmetických záležitostí nabídnout také nové herní módy a další obsah. Čtvrté DLC, které má dorazit v létě, by mělo obsahovat i rozšíření příběhu.

Stačí to, abyste The Callisto Protocol zkusili (nebo se do něj případně vrátili)? Či stejně jako mnoho dalších raději popadnete plazmovou flexu ve fantastickém remaku Dead Space?