The Callisto Protocol dostává mód New Game Plus

Vesmírný horor The Callisto Protocol dostal v poslední aktualizaci herní mód New Game plus. Ten umožní hráčům, kteří už hru dohráli, si dát celý příběh znovu. Tentokrát se všemi dosud odemčenými vylepšeními a zbraněmi. Přidávání dalšího obsahu a módů je součástí strategie studia Striking Distance, jak nakopnout nedostatečné prodeje hry.

A new update is available for all platforms, which includes New Game+. Based on your feedback, we also fixed the Maximum Security Achievement/Trophy bug and posted a full list of all the fixes and changes we've made since launch here: https://t.co/pabAnvc7uJ pic.twitter.com/SWFFcihOkH