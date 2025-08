Testeři Call of Duty si vybojovali férové podmínky v historicky první kolektivní smlouvě s Microsoftem

5. 8. 2025 10:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Po třech letech tvrdého vyjednávání a ještě delším období nejistoty se tým kontroly kvality ze studia Raven Software dočkal zásadního vítězství. Jako první odborová organizace ve velkém americkém herním studiu podepsali členové Game Workers Alliance (CWA) vůbec první kolektivní smlouvu s Microsoftem, jen pár měsíců před vydáním očekávaného Call of Duty: Black Ops 7. Podepsaná smlouva je jasnou deklarací ochrany zaměstnanců a inspirací pro další QA týmy v herní branži.

Příběh celé iniciativy začal už v roce 2021, kdy testeři z Raven Software zahájili dvouměsíční stávku na protest proti propouštění svých kolegů, kteří přišli o práci, přestože měli klíčový podíl na úspěchu Warzone. V roce 2022 následovalo založení odborů a počátky kolektivního vyjednávání, které skončilo až teď podepsáním smlouvy. Zatímco tehdejší majitelé studia v Activisionu odborovým snahám příliš nefandili, Microsoft, který tou dobou pracoval na akvizici Activision-Blizzardu, se k nim postavil smířlivěji.

Nově uzavřená smlouva představuje výrazný posun v tom, jak se s QA pracovníky v herním průmyslu zachází. Obsahuje řadu konkrétních záruk. Například desetiprocentní navýšení mezd během dvou let, s možností dalších odměn a povýšení podle zásluh. Konec nekontrolovaného crunche: zaměstnavatel musí oznamovat přesčasy s týdenním předstihem, omezí se počet týdnů s povinnými přesčasy a nebude možné nařídit nadměrné směny během vícero po sobě následujících týdnů. Transparentnější kariérní růst, což znamená jasně definované pracovní pozice a strukturovaný proces povyšování. V případě ukončení zaměstnaneckého poměru taky lepší podmínky při propouštění, vyšší podpora při přechodu na jinou pozici, rozšířené možnosti práce z domova i zlepšení přístupu pro zdravotně znevýhodněné.

„Od prvního dne jsme se snažili, aby každý hlas byl slyšet. Výsledná smlouva odráží naše potřeby – lepší plat, reálné kariérní možnosti a ochrana před vyhořením. Je to dokument, který konečně dává QA práci skutečnou hodnotu,“ říká Erin Hall, členka vyjednávacího týmu a testerka z Raven Software.

Autumn Prazuch, další z hlavních vyjednavaček, dodává: „Přejít od organizování ke skutečnému vyjednávání se zástupci jednoho z největších technologických gigantů světa byla velká škola. Ale nikdy jsme neztratili ze zřetele, proč to děláme. Vybojovali jsme lepší platy, jasné pracovní struktury a omezení povinných přesčasů. To není jen naše výhra, je to vzkaz pro všechny zaměstnance v herním průmyslu, že stát si za svým má smysl.“

Smlouva s Raven Software přichází v době, kdy se odborová hnutí pomalu, ale jistě začínají prosazovat i v herním průmyslu, tedy v odvětví známém nekonečnými přesčasy, nejistotou a mizivou ochranou zaměstnanců. Podobné iniciativy již vznikly například ve studiu ZeniMax, kde nedávno došlo k uzavření předběžné dohody také s Microsoftem.