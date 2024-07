Tesla Cybertruck přijíždí do Fortnite a Rocket League

23. 7. 2024 11:18 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do dvojice free-to-play her od Epicu míří nové vozidlo. Cybertruck od Tesly obohatí jak battle royale Fortnite, tak i fotbalem inspirovanou automobilovou akci Rocket League. Za volant elektrického vozu můžete v obou titulech usednout ode dneška.

„Cybertruck je vhodný pro jakékoliv dobrodružství, pyšní se odolným exteriérem, prostorným interiérem a špičkovým technologickým vybavením,“ uvádí Tesla v tiskové zprávě.

Drive the future.



CYBERTRUCK - TOMORROW! pic.twitter.com/B5bH2wHlxk — Rocket League (@RocketLeague) July 22, 2024

Revoluční model Tesly se do povědomí dostal díky svému futuristickému vzhledu, ale třeba také ikonickým momentem, kdy údajně pancéřová skla vozu neprošla zkouškou během Muskovy veřejné prezentace. A pokud dnes už odolá střelám, problém pořád může představovat třeba jindy nevinný výlet do myčky. „První kosmetické auto, které samo od sebe vybouchne po třech minutách zápasu,“ stojí v komentáři pod představovacím videem na YouTube, který nasbíral nejvíc palců nahoru.

Pulls ♾️



Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS — Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024

Není to poprvé, co se Epic spojil s reálnou automobilkou a převedl její vozy do videoherní podoby – ve Fortnite si můžete pořídit třeba Ferrari 296, v Rocket League se to pak spolupracemi jen hemží a po hřišti se můžete prohánět ve vozech Aston Martin, BMW, Ford či McLaren.