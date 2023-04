Temná akce Blasphemous 2 předvádí první záběry z hraní

20. 4. 2023 15:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

O tom, že se do morku kostí znepokojivá, ale také velmi povedená akční metroidvanie Blasphemous dočká pokračování, víme již necelé dva roky. Tvůrci ze studia The Game Kitchen ale byli od té doby docela na slovo skoupí a jen v klidu a tichu pokračovali v práci. A vypadá to, že nese ovoce, protože se v čerstvě vydané upoutávce Blasphemous 2 poprvé ukazuje v pohybu. K tomu dostáváme i odhad vydání, k němuž by mělo dojít již letos někdy ke konci léta.

Vizuál je co do stylu prakticky stejný jako v prvním dílu, což ale samozřejmě nemusí být nutně špatně, protože tvůrci svůj výtvarný um již jednou dokázali. Neuhlazená pixel-artová grafika se k syrovému, brutálnímu násilí a úmyslně nepříjemným lokalitám navíc výborně hodí. Návrat také evidentně oslaví i stylově nemilosrdné, snímek po snímku pečlivě rozkreslené dorážečky. Nebylo proč spravovat, co funguje.

Příběh navazuje na bezplatné DLC k jedničce Wounds of Eventide. Kajícník se odebral k tomu, co považoval za svůj slzami a krví zasloužený poslední odpočinek, jenže mu nebude přáno. Pokání nikdy nekončí a protagonista se probouzí. V rakvi, která je ale z neznámého důvodu úplně jinde, než kde do ní ulehl.

Nezbývá, než se vydat na průzkum neznámého světa a ještě jednou se pokusit vymanit z cyklu smrti, zmrtvýchvstání a utrpení. V cestě opět budou stát davy pokroucených duší, kterým bude potřeba udělit jaksepatří brutální rozhřešení, a samozřejmě i sbírka impozantních bossů.

Je zřejmé, že tvůrci neměli potřebu páchat nějaké dramatické změny a obracet koncept prvního dílu naruby, ale to neznamená, že by se snad nechystaly vůbec žádné novinky nebo vylepšení. Nový gotický svět by měl být propracovanější, vyladěnější a bez slepých odboček. Vývojáři také slibují svobodnější volbu herního stylu, k čemuž by měly posloužit upravitelné schopnosti. A nakonec přibude i řada nových útoků i zbraní, třeba pomalý, ale mocný ohnivý palcát či bleskový rapír s dýkou.

Blasphemous 2 vyjde ke konci léta a chystá se na počítače, konzole současné generace a Switch.