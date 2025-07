Techland ruší dvě hry. Místo nich bychom ale mohli dostat další Call of Juarez

4. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Techland, které se proslavilo především zombie akce Dead Island, Dying Light a střílečkou Call of Juarez ruší dva rozběhnuté projekty. Vyplývá to ze zjištění polského serveru Puls Biznesu. Zaříznuté hry pak měly jednomu z největších polských studií loni zařídit vykázanou ztrátu v přepočtu za tři čtvrtě miliardy korun. Vyhazovat se ale firma nechystá.

„Vývoj her není nikdy přímá cesta a někdy jsou zapotřebí nové přístupy, aby vznikly skvělé tituly. Důležité je, že žádná z uváděných změn nevedla ke snižování počtu zaměstnanců. Vývojáři byli přesunuti na jiné projekty a pracují hned na několika hrách. Naší hlavní prioritou je nyní vydání hry Dying Light: The Beast. Po jejím uvedení se v pravý čas podělíme o další informace týkající se budoucích titulů,“ uvedlo studio v oznámení.

Jedna ze zrušených her mělo být fantasy akční RPG s kódovým jménem Project Cornerstone, které bylo ve vývoji přes devět let. Projekt ale ustoupil do pozadí v momentě, kdy se Techland začal soustředit na vývoj Dying Light 2: Stay Human. Nová značka byla velmi ambiciózní, což podtrhuje fakt, že na ní pracovala varšavská pobočka, kterou posílila celá řada veteránu z CD Projektu. Mezi nimi například hlavní designér otevřeného světa Cyberpunku 2077 Bartosz Ochman, narativní šéfka Karolina Stachyra a narativní šéfdesignér Arkadiusz Borowik.

Vývoj se kvůli špatným rozhodnutím ocitnul ve slepé uličce, střelbou do vlastní nohy byl například přechod z proprietárního Chrome enginu na Unreal, na který hra nebyla stavěná. O druhé zrušené hře se neví takřka nic.

Náplastí na zprávy může být šuškanda, že vedle Dying Light: The Beast se chystá pokračování střílečky Call of Juarez, ke které studio odkoupilo práva od Ubisoftu v roce 2018. Nový titul z kriminálního prostředí má být ve vývoji už nějakou dobu a posílí jej právě personál ze zrušených projektů a poběží na Unrealu.

Dying Light: The Beast vyjde 22. srpna na PC, PS5, Xbox Series X/S. Později také na minulou generaci konzolí PS4 a Xbox One.