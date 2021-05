Team Ninja údajně pracuje na spin-offu Final Fantasy

25. 5. 2021 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Square Enix údajně spolupracuje s tvůrci akčního RPG Nioh na spin-offu ze světa prvního Final Fantasy. Team Ninja má podle spekulací pracovat na hře s názvem Final Fantasy Origin pro PC a PS5, k oficiálnímu odhalení má dojít během červnové tiskové konference na E3.

Šeptanda se na fórech internetových fórech vyrojila během víkendu spolu s informacemi, že vydavatelství unikla právě podstatná část chystané tiskovky. Jako první s ní přišel francouzský twitterový účet s přezdívkou SoulsHunt. Později ji potvrdil herní novinář a bývalý moderátor kanálu Kinda Funny, Imran Khan.

Team Ninja se nejvíc proslavil skrz značky jako Nioh nebo Ninja Gaiden, v minulosti už ale pro Square Enix tvořil jiné spin-offy Final Fantasy v podobě příbuzné série Dissidia. Právě tým, který vytvořil bojovku Dissidia NT, by měl z velké části stát i za tímto projektem.

Spekulace dále tvrdí, že půjde o primárně akční hru s bojovým systémem podobným právě Niohu či Souls, přičemž by ho ale měla přiblížit i méně zkušeným hráčům. Odehrávat se má ve světě úplně prvního Final Fantasy z konzole NES z roku 1987.

Khan tvrdí, že půjde o časovou exkluzivitu pro PlayStation 5, na PC by se tak Final Fantasy Origin mělo objevit později. Ještě letos v létě by pak mělo vyjít hratelné demo, a to dokonce s vlastním názvem - Stranger in Paradise.

V závěru Khan samozřejmě uvádí, že se před červnovou E3 může ještě cokoliv změnit, ale že připravené materiály už vypadají vcelku finálně. O Final Fantasy Origin tak snad brzy uslyšíme i z oficiálních zdrojů.