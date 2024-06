Taneční série Just Dance poprvé zamíří do virtuální reality

11. 6. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Beat Saber nám už před šesti lety začal ukazovat, že prostředí virtuální reality je k hudebním, potažmo tanečním hrám jako stvořené. Proto je trochu s podivem, že se dlouholetá taneční série Just Dance do VR poprvé vydává až teď, ale jak se říká: Lepší později než nikdy. Zatančit si ve virtuální realitě v headsetech od Mety budete moct v Just Dance VR: Welcome to Dancity už letos na podzim.

Do víru tance se můžete vrhnout sami nebo v online multiplayeru až o šesti lidech a při vydání nabídne 25 písniček, kde najdete jak léty prověřené hity, tak i hudbu složenou přímo pro Just Dance, a to včetně:

Don't Stop Me Now / Queen

Bad Liar / Selena Gomez

Starships / Nicki Minaj

Lights / Ellie Goulding

Call Me Maybe / Carly Rae Jepsen

A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) / Fergie Ft. Q-tip, GoonRock

Volar / Lele Pons ft. Susan Diaz and Victor Cardenas

zdroj: Ubisoft

Každá ze skladeb nabídne 360° prostředí, headsety budou poprvé v sérii snímat a hodnotit obě vaše ruce. K dispozici budete mít také společenskou místnost Dancity, kde se můžete virtuálně setkat s hráči z celého světa a případně je také vyzvat na souboj.

Just Dance VR: Welcome to Dancity vychází 15. října na Meta Quest 2, Meta Quest Pro a Meta Quest 3.