Taktické fantasy Solasta II může filmečky konkurovat Blizzardu

18. 12. 2024 8:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kde byly ty doby, kdy Blizzard při tvorbě CGI filmečků neměl konkurenci? Přesně to jsem si říkal, když se na The Game Awards předvedly záběry z chystaného fantasy taktického RPG Solasta II, které by s klidem mohli konkurovat dávným králům průmyslu.

Tvůrci z Tactical Adventures opět pracují s tabletopovými pravidly 5. edice Dungeons and Dragons s tím, že je v mnoha případech využívají věrněji než třeba takový Baldur's Gate III. Opět zavítáme do kataklysmatem rozervaného světa, kterým proudí veletoky magie.

Před zlem a korupcí bude kontinent Neokos bránit vaše skupinka čtyř vytvořených dobrodruhů, kteří zkříží meče, magické hole a luky s celou encyklopedií fantasy nepřátel v komplexních tahových soubojích.

O vaší cestě a úspěších nebudou rozhodovat jen kostky, ale také vaše rozhodnutí a morální kompas. Jak je pro hry v žánru zvykem, osud utváříte hlavně vy, hráči. Regiony Neokosu budou protentorkát otevřený svět, kterým můžete kráčet po vyšlapaných stezkách nebo i mimo ně v pátrání po tajuplných ruinách a skrytých pokladech.

Solasta II na PC příští rok vstoupí do předběžného přístupu s tím, že se dočkáme i demoverze. Datum vydání plné verze zatím ohlášené nebylo, stejně jako případné další platformy, ale podobně jako v případě prvního dílu by se mělo počítat i s PS5 a Xboxem Series X/S.