Taktická tahovka Classified: France '44 vás nechá velet prvním speciálním jednotkám

21. 7. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

O tom, že 6. června 1944 došlo k invazi spojeneckých vojsk na pěti úsecích pláže v Normandii jako zahájení operace Overlord, nejspíš tuší naprosto každý. Učí se o tom ve škole, a kdo zrovna chyběl, alespoň určitě viděl Zachraňte vojína Ryana nebo alespoň hrál první Call of Duty.

Že ale před tím probíhala operace Jedburgh, v jejímž rámci výsadek celkem zhruba tří stovek elitních paragánů připravoval v týlu nepřítele půdu pro vylodění, sabotoval a spolupracoval s partyzány, vědí většinou jen lidé s o něco konkrétnějším zájmem o historii. A velení právě nad touto de facto první jednotkou zvláštního nasazení v historii převezmete v tahové strategii Classified: France '44 od studia Absolutely Games.

Všeobjímající pointa hry příliš překvapivá nebude – znepříjemnit německým soldátům život, jak to jen jde. Ale po herní stránce by se mohlo jednat o zajímavý projekt, protože bychom se měli dočkat nezvykle propracovaných mechanismů. Což ostatně předvádí i oznamovací upoutávka, kterou můžete zhlédnout výše.

Hra jednak slibuje i lehký manažerský prvek, když se budete starat o svou odbojářskou síť, rekrutovat nové agenty a podobně, ale hlavní bude nejspíš přímý boj. V jeho rámci se můžeme těšit na realisticky působící simulaci využívající skutečné vojenské taktiky – nepočítejte s neomylnými ostrostřelci, co od boku zvládnou pokosit batalion Němců. Spíš se připravte na nutnost nepřátele znehybnit krycí palbou, přitom je obejít a zneškodnit z boku a podobně.

Palba však nepřijde vniveč ani v případě, že jejím výsledkem nebude nacista v tratolišti krve, protože hra se chlubí i komplexním systémem morálky, který bere v potaz každou explozi či projektil, co dopadl poblíž, a jejich vliv na mentální stav jedince. Palte po někom dost dlouho a přijde panika. Obzvlášť zakopaného nepřítele tak nejspíš půjde vystresovat tak, že už by netrefil ani vrata od stodoly, a pak si ho vychutnat. A nebo ho možná naopak nechat v blažené nevědomosti a probudit ho až bajonetem, protože hra by měla počítat i se stealthovým postupem.

Pokud se povede systémy správně vychytat a vyvážit, výsledek by klidně mohl nabídnout povedenou taktickou válečnou zábavu. Zatím ale nevíme, kdy k tomu dojde, protože datum vydání Classified: France '44 tvůrci ani nenaznačili. Hra míří pouze na PC.